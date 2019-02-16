تراجع الفائض التجاري لدول منطقة اليورو

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أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو في السلع مع بقية دول العالم انكمش العام الماضي بسبب زيادة الواردات.

وقال يوروستات إن الفائض التجاري غير المعدل في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة بلغ 194.2 مليار يورو (219 مليار دولار) في 2018، انخفاضاً من 234.9 مليار 2017.

وزادت واردات منطقة اليورو العام الماضي 6.2%، بينما ارتفعت الصادرات 3.7% فقط مقارنة مع 2017.

وفي ديسمبر سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً بقيمة 17 مليار يورو، انخفاضاً من 24.5 مليار في ديسمبر 2017.

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Tags:الاتحاد الأوروبياليورو
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