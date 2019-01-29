تفاصيل مشروع “عابر” للعملة الرقمية بين السعودية والإمارات

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بياناً مشتركاً، بشأن إطلاق مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية.

وأشار البيان الذي صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن أهداف إطلاق مشروع “عابر”، تتلخص في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها.

كما تشمل الأهداف تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين البلدين.

وتضم الأهداف كذلك، إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.

وأفاد البيان أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية.

وتابع: “مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي كانت لديهما الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها، مرجعاً الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة”.

وأوضح البيان أنه سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.

ونوه إلى أن مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً، ولرغبة الدولتين في أن تكونا ليسا سباقتين فحسب في تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضاً في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم.

وأكد البيان أنه بشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع “عابر” بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، فإن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة.

وتابع: “وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية”.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس 17 يناير الجاري، وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية، لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل.

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