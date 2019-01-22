السعودية تكشف عن 7 سبعة مبادئ للاستثمار

كشفت السعودية عن سبعة مبادئ للاستثمار، على أساس أفضل الممارسات الدولية، التي من شأنها دعم وتطوير بيئة استثمارية تنافسية في المملكة.، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، سيسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الناتج المحلي ويحقق التنوع الاقتصادي المنشود.

يشار إلى أن المملكة تدعو العالم لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في المملكة العربية السعودية ، وأن تصبح جزءاً من سوق يعيد تشكيل نفسه برؤية طموحة وسرعة غير مسبوقة للتحول. في ضوء الفرص المتاحة ، شهدت المملكة نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 127٪ على أساس سنوي في عام 2018.

سوف تعمل مبادئ الاستثمار السبعة كمبادئ توجيهية لأنظمة الاستثمار وقد تم تطويرها بناءً على أفضل الممارسات العالمية. المبادئ هي:

1. ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب

2. ضمان حماية الاستثمارات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

3. تمكين استدامة الاستثمار والحفاظ على الشفافية عند معالجة شكاوى المستثمرين.

4. توفير الوصول إلى حوافز الاستثمار على قدم المساواة وتنفيذ معايير شفافة وغير تمييزية للأهلية.

5. تنفيذ المعايير الاجتماعية والبيئية وضمان التزام المستثمرين بلوائح الصحة والسلامة والبيئة في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية.

6. تسهيل إجراءات الوصول للعمال الأجانب وعائلاتهم.

7. ضمان نقل قوي للمعرفة والتكنولوجيا وتعزيز رأس المال البشري المحلي.

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