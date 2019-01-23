ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بـ 1.8% في الربع الثالث من 2018

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وانخفضت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، فيما ارتفعت مساهمة القطاع النفطي إلى 49.3%.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي بنسبة 1.8% إلى 198.6 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 195.1 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2017.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي تراجع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، حيث انخفضت بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع 1.9% في الربع الثالث من عام 2017.

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Tags:أبوظبيالناتج المحلي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الاقتصادية بموقع مجلة أموال

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