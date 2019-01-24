ارتفاع الإيرادات يصعد بأرباح دبي التجاري السنوية

أعلن بنك دبي التجاري تسجيله أرباحاً صافية مقدارها 1.162 مليار درهم لعام 2018، مرتفعة بنسبة 16% بالمقارنة مع عام 2017 نتيجة للارتفاع الحاصل في الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.1%، والانخفاض في المصاريف التشغيلية بنسبة 4.7%، في حين انخفضت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة بنسبة 4.8%.

وقال البنك، في بيان أمس، إن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 3.1% لعام 2018 لتصل إلى 2.73 مليار درهم.

وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5%، من خلال النمو في القروض في حين انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بشكل طفيف بنسبة 1%.

ارتفعت إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 19.8% وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 51.3% وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة 75.6% نتيجة لتوزيعات أرباح نقدية استثنائية تم استلامها في العام السابق.

في سياق تعليقه على أداء البنك، قال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: حقق البنك نتائج قوية في العام 2018، مستمراً في تعظيم إيراداته مع التقدم الملحوظ في تطبيق الاستراتيجيات الموضوعة. ويقوم البنك بالاستثمار في التحول الرقمي والتوظيف والحفاظ على أفضل الكفاءات، من أجل دعم وتطوير قدرات الأعمال ليحتل البنك مركزاً مرموقاً في بيئة الأعمال المتطورة.

واستمرت الإدارة الفاعلة للمصاريف التشغيلية لتنخفض بنسبة 4.7% لتصل إلى 858 مليون درهم مقارنة بالعام 2017 نتيجة للإدارة الفاعلة للمصاريف وتحسن كفاءة التشغيل مدعومة بالتحول التقني وأتمتة العمليات. وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) لتصل إلى 31.5% (2017: 34.1%).

وأوضح البنك أن نسبة كفاية رأس المال بلغت كما في 31 ديسمبر 2018، ما نسبته 14.6%، وارتفع إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 7.7% ليصل إلى 54.1 مليار درهم، وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 89.4%، وتحسنت نسبة القروض المصنفة بشكل ملحوظ لتصل إلى 6.2% مقارنة بـ 8.7% للعام السابق في حين بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 78%.

الميزانية العمومية

بلغ إجمالي الموجودات 74.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2018، مرتفعاً بنسبة 5.2% مقارنة بـ 70.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2017، وارتفعت القروض والتسلفيات والبالغة 50.9 مليار درهم بنسبة 7.8% مقارنة بـ 47.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر2017.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.8% لتصل إلى 53.2 مليار درهم مقارنة بـ 48.4 مليار درهم كما في نهاية العام السابق. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 38.9% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.8%.

جودة الموجودات

انخفضت نسبة القروض المصنفة بشكل ملحوظ لتصل إلى 6.2% مقارنة بـ 8.7% كما في نهاية عام 2017، حيث يتم احتساب هذه النسب الآن بحسب المعيار المحاسبي رقم (9).

وتماشياً مع سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة قام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 704 ملايين درهم خلال عام 2018 مقارنة بـ 740 مليون درهم في العام السابق. وبلغت مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة 3.113 ملايين درهم في نهاية عام 2018.

مستويات جيدة

استمر البنك بالحفاظ على مستويات جيدة من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 89.4% كما في 31 ديسمبر 2018 مقابل 88.6% في 2017 ومقارنة بنسبة 100% بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 14.6% و13.4% على التوالي، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى، بحسب متطلبات المصرف المركزي.

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