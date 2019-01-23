أبوظبي للتأمين تعزز خدمات التأمين لأسطول النقل لدى حكومة دبي

وقعت “ورشة حكومة دبي” اتفاقية شراكة مع “شركة أبوظبي الوطنية للتأمين”، بهدف توفير خدمات التأمين المبتكرة على المركبات لأسطول النقل لدى حكومة دبي.

وتأتي هذه الاتفاقية وفقاً لبيان صحفي، في إطار تعزيز الخدمات عالية الجودة التي تقدمها الورشة لعملائها والاستجابة لطموحاتهم ومتطلباتهم، لتتواءم مع توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ترسيخ ريادة حكومة دبي في مجال التميز والإبداع في الأداء الحكومي.

كما تنص على توسيع مجالات التعاون بين الطرفين بما يوفر خدمات وفق أعلى المعايير العالمية، لأسطول المركبات التابع لحكومة دبي.

وقال حميد سلطان المطيوعي، المدير التنفيذي لـ “ورشة حكومة دبي”: “تندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجيتنا في تأسيس شراكات وعقد اتفاقيات مع نخبة الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، لتعزيز تكامل الجهود.

وتابع: “نتطلع بتفاؤل وثقة حيال اتفاقية الشراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إيماناً منا بأهمية التعاون مع مختلف الجهات القائمة ضمن الدولة، لإحداث نقلة نوعية في جودة خدمات التأمين المقدمة لأسطول النقل لدى الورشة.”

من جهته، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لـ”شركة أبوظبي الوطنية للتأمين” : “إن توفير خدمات التأمين لنخبة من العملاء المرموقين كورشة حكومة دبي هو مصدر فخر لنا في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين. نحرص دائماً في الشركة على وضع مصالح العملاء على رأس أولوياتنا”.

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