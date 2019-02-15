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«أبوظبي الإسلامي» يدرس خيار الاندماج

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يدرس مصرف أبوظبي الإسلامي خيارات استراتيجية تشمل احتمالات الاندماج مع بنوك أخرى، وفق ما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر عليمة.

ويجري المصرف محادثات مع مستشارين ماليين لبحث احتمالات الاندماج مع كيان أكبر أو شراء مؤسسة أصغر.

وقال مصدران إن المصرف يفضل الاستحواذ على بنك آخر بدلاً من الاندماج مع بنك أكبر.

ولم تبدأ عملية رسمية بعد وقد لا تؤدي المحادثات إلى نتائج ملموسة، وفق ما قالته المصادر، ولم يعلق «أبوظبي الإسلامي» على الأمر.

وتبلغ قيمة أصول المصرف 34 مليار دولار وقيمته السوقية 4.2 مليارات.

يذكر أن بنك أبوظبي التجاري يجري عملية اندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الاقتصادية بموقع مجلة أموال

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