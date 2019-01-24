29 يناير.. الاتحاد الوطني يناقش مستجدات الاندماج مع أبوظبي التجاري

أعلن بنك “الاتحاد الوطني” أن مجلس إدارته سيناقش آخر المستجدات المتعلقة بعملية اندماجه مع بنك “أبوظبي التجاري” ومصرف “الهلال”، خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 29 يناير الجاري.

وطالب البنك في بيان له نشر على سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، بتعليق التداول على السهم خلال انعقاد الاجتماع.

وكان بنك الاتحاد الوطني قد كلف جيه.بي مورجان بتقديم المشورة بشأن محادثات اندماجه مع بنك أبوظبي التجاري بحسب مصادر لوكالة بلومبرج مؤخراً.

وأُعلن عن الاندماج، الذي يشمل أيضا مصرف الهلال غير المدرج، في سبتمبر أيلول وهو الأحدث بين مؤسسات مملوكة للحكومة في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حالة حدوث الاندماج، فإنه سيقود لتأسيس كيان تبلغ أصوله نحو 113 مليار دولار، بحسب بيانات رفينيتيف، وسيكون ثالث أكبر بنك في الإمارات بعد بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني.

ونشأ أبوظبي الأول العام الماضي عن اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

وفي الشهر الماضي، أعلن بنك الاتحاد الوطني عن زيادة سبعة بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام عنه قبل سنة، وقال إنه من غير المؤكد أن تسفر محادثات الاندماج عن صفقة.

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