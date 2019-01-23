نمو مطرد في الأرباح السنوية لـ”إمبارو” الإماراتية

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور”، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن نتائجها المالية لسنة 2018، حيث سجلت أرباحاً صافية قدرت بـ 804 مليون درهم، محققة بذلك زيادة بلغت 4% على أساس سنوي مقارنة بسنة 2017، فيما تقدر قيمة العوائد الإجمالية للمؤسسة في العام 2018 نحو 2.03 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 4% مقارنة بالسنة الماضية.

وقام أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ”إمباور” بالإعلان عن النتائج المالية للمؤسسة وكشف النقاب عن مشروع مقر المبنى الرئيسي الجديد لإمباور والذي سيتم افتتاحه عام 2021 بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون درهم، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق هيلتون دبي مدينة الحبتور، ووفقا لبيان صحفي.

وتعليقاً على النتائج المالية التي حققتها “إمباور” خلال 2018، قال أحمد بن شعفار: كان عام 2018 عاماً ناجحاً لـ “إمباور”، حيث شهدت هذه السنة نمواً مطرداً في الأرباح، وفي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين (EBITDA) وصافي الأرباح، وقد تجاوزت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة واحد مليار درهم، وهذا مؤشر واضح على قوة نموذج أعمال “إمباور” واستراتيجياتها التشغيلية الفعّالة.

وتابع بن شعفار: لطالما ركزت “إمباور” على زيادة الوعي حول خدمات تبريد المناطق بين المطورين والمستثمرين وأصحاب المباني، وواصلنا التوسع في مشاريعنا الحالية، كما وقّعنا اتفاقيات إنشاء مشاريع رئيسية جديدة خلال عام 2018، بما في ذلك مشروع “واجهة دبي المائية” و”مشاريع شركة البراري للتطوير العقاري”، كما استحوذت “إمباور” أيضاً خلال نفس السنة على محطة وشبكة تبريد المناطق المتواجدة في منطقة البراري، التي أنشأها المطور الرئيسي للمشروع خلال سنة 2018.

وأضاف بن شعفار: “في الوقت الذي نركز فيه على إضافة قدرات إنتاجية جديدة لمؤسسة، نعمل أيضاً للحفاظ على خفض التكاليف، وسوف نستمر في تعزيز كفاءة الطاقة من خلال استخدام التقنيات الجديدة التي قمنا بتطويرها، وقد حظيت الحلول المبتكرة التي طورتها “إمباور” والمتمثلة في “الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي”، و”لنظام التحكم الأمثل في تدفق الطاقة لمحطات المبدلات الحرارية باستخدام العمليات الإحصائية الذكية”، باعتراف دولي كبير وحصدت جوائز من طرف الجمعية الدولية لتبريد المناطق في الولايات المتحدة”.

وأوضح بن شعفار أنه خلال عام 2018 قامت “إمباور” بتسوية قروض بقيمة 672 مليون درهم إماراتي (157 مليون دولار أمريكي) قبل موعدها استحقاقها، ومع تسديد هذه المبالغ قامت “إمباور” بتسوية قروضها المصرفية بالكامل، بقيمة إجمالية بلغت 2.67 مليار درهم إماراتي (728 مليون دولار أمريكي)، وأغلقت سجل مديونيتها مع رصيد “بدون ديون”.

وأكد بن شعفار أن تبريد المناطق أصبح جزءاً أساسياً من التنمية الحضرية للمدن الحديثة، ويرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الفعّالة والموفرة للطاقة وصديقة للبيئة، مُنحت “إمباور” العديد من المشاريع في 2018 لبناء محطات تبريد جديدة في مناطق مختلفة من دبي، وقد شمل ذلك أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم بقيمة 250 مليون درهم إماراتي، وبطاقة إجمالية تبلغ 50 ألف طن تبريد في مشروع قرية جميرا، ومشروع بقيمة 169 مليون درهم لتطوير محطات التبريد الموجودة في برشا هايتس، بقدرة إجمالية قدرها أكثر من 31 ألف طن تبريد، كما استكملت “إمباور” أيضاً مشروع توسعة محطة مركز دبي المالي العالمي التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 62 ألف طن تبريد، بقيمة 60 مليون درهم في عام 2018.

وقد وقّعت المؤسسة عقداً لتصميم محطتين جديدتين لتبريد المناطق في الخليج التجاري بسعة إجمالية تبلغ 90 ألف طن تبريد، مما يزيد من إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 225 ألف طن تبريد في هذا المشروع. كما بدأت “إمباور” في تصميم محطة تبريد جديدة تبلغ قدرتها الإنتاجية 40 ألف طن تبريد في مجمع دبي لاند السكني، ومنحت عقود بقيمة 175 مليون درهم لتوسيع شبكة أنابيبها في شارع الشيخ زايد، لتقديم خدمات تبريد مناطق لـ “دبي أرينا” وغيرها من الأبراج.

وقامت “إمباور” بزيادة قاعدة متعامليها إلى أكثر من 100 ألف متعامل، وفي السياق شّدد بن شعفار على أن المؤسسة طورت استراتيجية واضحة تعطي الأولوية لتعزيز سعادة المتعاملين ورضاهم، وأدرجت هذه القيم ضمن أهدافها الرئيسية؛ حيث تقدم “إمباور” للمتعاملين الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد، وتسمح لهم بإجراء معاملاتهم دون الحاجة لزيارة فروع “إمباور”، وتشمل هذه الخدمات سداد الفواتير، والاطلاع على الفواتير السابقة، والتسجيل في خدمات المؤسسة، وتقديم الطلبات وتتبعها، وعرض معدلات الاستهلاك عبر الإنترنت. كما تتيح هذه الخدمات للمتعاملين التخطيط الجيّد لاستهلاكهم، مما يساعدهم على تقليل استخدام الطاقة وتحقيق وفورات في فواتيرهم الشهرية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت “إمباور” مؤخراً نظاماً جديداً عبر الإنترنت يتيح للمتعاملين طلب فواتيرهم النهائية ودفع المستحقات وتسوية حساباتهم والحصول على شهادة براءة الذمة دون الحاجة لزيارة أياً من فروع المؤسسة.

كما وسعت “إمباور” خلال 2018 نطاق شراكاتها مع المؤسسات المالية والمصرفية، لتمكين المتعاملين من الاطلاع ودفع فواتيرهم عبر الخدمات الذكية التي تتيحها هذه البنوك، فبعد الشراكة الناجحة مع كل من بنك الإمارات دبي الوطني وشركة “الأنصاري للصرافة”، وقّعت “إمباور” شراكة جديدة مع “نور بنك” لتمكين المتعاملين من سداد فواتيرهم بسهولة عبر موقع “نور بنك” الإلكتروني أو التطبيقات الذكية دون فرض أي رسوم إضافية.

وسنة 2018 شهدت أيضاً الاحتفال بمرور 15 سنة على تأسيس “إمباور”، وبهذه المناسبة قال بن شعفار: “نحن في غاية الفخر والسعادة بما حققناه، حيث بدأت رحلتنا في توفير خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، في سنة 2004، مع محطة مؤقتة واحدة توفر خدمات تبريد لحي مركز دبي المالي العالمي، على الرغم من أننا بدأنا مع 6,000 آلاف طن تبريد في ذلك الوقت، إلا أن حلمنا كان كبير بأن نكون أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وبالفعل تمكنا من تحقيق هذا الحلم بنفس الطريقة، وبفضل نهجنا التوسعي والحذر في تنفيذ مختلف المشاريع، حيث تقوم استراتيجيتنا على توسعة نطاق أعمالنا لتشمل خدمات تبريد المناطق كافة أنحاء دبي، وخير دليل على ذلك زيادة السعة الإنتاجية للمؤسسة من 1,34 مليون طن تبريد في سنة 2017 إلى 1,43 مليون طن تبريد خلال سنة 2018”.

وأكد بن شعفار أن “إمباور” ستواصل دورها الرائد لقطاع التبريد المناطق في العالم، فبفضل دعم القيادة الرشيدة على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توجت دبي بلقب “المدينة الحاضنة” لقطاع تبريد المناطق في العالم، وذلك على هامش اختتام أعمال الدورة الثامنة من “المؤتمر الدولي لتبريد المناطق 2018” المنعقد في شهر ديسمبر الماضي بدبي، وهو دليل واضح اعتماد خدمات تبريد المناطق ذات الكفاءة في استخدام الطاقة على نطاق واسع في الإمارة.

واختتم بن شعفار كلمته، بالقول: “إن “إمباور” ستواصل التزامها تجاه المتعاملين والأطراف المعنية بتقديم مشاريع وخدمات ذات قيمة مضافة. ونتوقع أن يزداد معدل الطلب على خدمات تبريد المناطق ذات الكفاءة في استخدام الطاقة في السنوات المقبلة، وستواصل “إمباور” الاستثمار في البنية التحتية للتبريد على مستوى عالمي لإنشاء أحياء صديقة للبيئة”.

والجدير ذكره، أن “إمباور” تقدم خدمات تبريد المناطق إلى أكثر من 1,090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى 301,4 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.

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