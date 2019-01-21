“مطارات أبوظبي” توقع اتفاقية مع سوق أبوظبي العالمي

وقعت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مذكرة تفاهم مع سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، بهدف الترويج لمركز إمارة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي.

وبحسب بيان لمطارات أبوظبي نشر اليوم الاثنين، تهدف المذكرة إلى وضع مبادرات مشتركة توفر تراخيص تجارية للمخازن، والحوافز وتبادل المعرفة.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى دعم المنتجات والخدمات المشتركة بين الجهتين في مجالات توفير المخازن، والتراخيص التجارية، والحوافز الاقتصادية، وتبادل المعرفة والخبرات، كما تنص على إنشاء لجنة مشتركة تتولى مهام الإشراف على أوجه التعاون بينهما.

وتتناول مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون المهمة التي تصب في مصلحة العميل.

وستقوم “المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي” بتبسيط الإجراءات لتوفير المستودعات ومرافق التخزين لصالح الشركات والمؤسسات المرخصة لدى سوق أبوظبي العالمي، وسيقوم الجانبان أيضاً بتسهيل وصول المستثمرين وإطلاعهم على الهيكلة القانونية المعتمدة في المناطق الحرة التابعة لكلا الجانبين، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة ومؤلفة من أربعة أعضاء على الأقل للإشراف على تنفيذ بنود المذكرة.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: “إن التوقيع على مذكرة التفاهم يعتبر علامةً فارقةً في مسيرة التطور الاقتصادي المستمر الذي تشهده الإمارة، حيث تسلط هذه المذكرة الضوء على الأهداف والمصالح المشتركة بين الجهتين، فمن خلال التعاون المشترك سنركز على تلبية متطلبات العملاء من خلال توسيع مدى المنتجات المقدمة وتبسيط العمليات التجارية التي تشمل تراخيص الشركات، التسجيل، وإجراءات التأشيرات للموظفين”.

وعلق روان مايكل كيلي نائب أول الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي: سيتم تقديم خيارات متعددة لاستئجار المرافق للعملاء مثل وحدات المخازن، المكاتب التجارية، وقطع الأراضي، حيث يتم توفير خدمات إدارة المرافق.

وعلق السيد ضاهر بن ضاهر المهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي: “تعد مذكرة التفاهم تعاوناً استراتيجياً بين سوق أبوظبي العالمي والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، والتي من شأنها تعزيز أصول أبوظبي المتنامية في المرافق والخدمات التجارية للمستثمرين والتي ترتكز على تسهيل عملية إنشاء الأعمال. وتهدف المذكرة إلى دعم رؤية الإمارات نحو تحول اقتصاد الدولة، من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية من حيث تعدد المجالات وتوسعها، وكذلك الدفع في نمو القطاعات الناشئة”.

ومن خلال المذكرة يتم وضع أطر عمل للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين بهدف تطوير الجهود الرامية إلى دعم النمو والتطوير الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانتها كبيئة صديقة للأعمال تكون أولى أولوياتها تسهيل إدارة الأعمال للشركاء الاستراتيجيين.



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