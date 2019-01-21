دافوس ينطلق غدًا في سويسرا.. ويناقش الجيل الرابع من العولمة

ينطلق غدًا الثلاثاء، الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى، بمنتجع دافوس، بشرق سويسرا، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية وقادة المجتمع الدولى فى نخبته السياسية والاقتصادية، خلال الفترة من 22 – 25 يناير 2019.

وعلى الرغم من إلغاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وغيره من زعماء العالم الرئيسيين رحلاتهم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، لكنه سيظل حضوره الأكبر في الاجتماع السنوي لأغنى وأقوى الناس في العالم.

سواء كان النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، ورغبة “ترامب “في الانسحاب من “الناتو” ، أو إغلاق الحكومة في أمريكا الأمر الذي يهدد أكبر اقتصاد في العالم ، والذي سيكون من الصعب تجنب مناقشتة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي .

وقال توماس نايدز ، نائب رئيس بنك مورجان ستانلي ونائب وزير الخارجية الأسبق ، في مقابلة له : “دونالد ترامب سيكون صوتاً مهيمناً في دافوس بغض النظر عما إذا كان هناك أو لا ” .

واضاف ” نايدز” : “إن أهم ما يثير قلق الناس حول العالم هو العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتى تؤثر على صحة الاقتصاد العالمي” ، و أن الولايات المتحدة لاعب كبير في جميع المحادثات حول دافوس .

ومع بداية عام 2019 ، أصبح ترامب يواجه صعوبات في الداخل والخارج في منتصف فترة ولايته ، وبات يشعر العالم بآثارهها ، حيث تتصدر ألعابه السياسية قائمة المخاطر المحتملة ، جنبا إلى جنب مع اتفاقية البريكست ، والتي يمكن أن تشل النمو الاقتصادي.

ومن المؤكد أن القلق بشأن نهاية النظام العالمي القديم سيكون في أذهان مجموعة دافوس وضمن قائمة الحاضرين بما في ذلك المليارديرات بيل جيتس وراي داليو وجورج سوروس – وهي مجموعة كانت مستفيدة بشكل كبير من استقرار الفترة السابقة .

– ويتطرق موضوع منتدى “دافوس” خلال العام الحالى إلى مصطلع “العولمة 4.0″، و”الثورة الصناعية الرابعة”، أو ما يسمى “الصناعة 4.0” والتى تعنى الإتجاه إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة فى عمليات التصنيع وتفعيل “إنترنت الأشياء” و”الحوسبة السحابية” والروبوت للتحول إلى ما يسمى “المصنع الذكى”.

وأعلن ولي عهد إمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، اليوم الأحد، أنه سيترأس وفد الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في منتجع دافوس بسويسرا خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري.

وقال الشيخ حمدان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتشرف بتمثيل دولتنا في كل المناسبات والمحافل الدولية، وفخور بترأس وفد الدولة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، حيث تشارك الإمارات في 10 جلسات رئيسية حول أهم القضايا المستقبلية من ٢٢ إلى ٢٥ يناير في سويسرا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “الإمارات تتبنى نهجًا راسخًا يركز على تعزيز التعاون الدولي، ودعم العمل العالمي المشترك الهادف لخير الناس، والاستفادة من هذه المنصات العالمية لمواجهة تحديات المستقبل وتطوير الحلول المناسبة لها”.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فإن المنتدى يشهد مشاركة إماراتية فاعلة في 10 جلسات رئيسية تتناول أهم التحديات العالمية في مجالات الاقتصاد والعلوم المتقدمة والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيئة وريادة الأعمال.

كما تناقش الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية، خلال جلسات المنتدى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصري، والذى عرضته الوزيرة على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وأطلقته من مجلس النواب في نوفمبر الماضي، وذلك لتنفيذ رؤية وزارة السياحة، التى تهدف الى تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

– تعد مدينة “دافوس” أعلى المدن الأوروبية ارتفاعًا عن سطح البحر فهى تقع على ارتفاع نحو 1560 مترًا فوق سطح البحر.

– “دافوس” أحد أهم المنتجعات للتزلج على الجليد فى سويسرا وتوجد به العديد من المراكز المتخصصة فى ذلك.

– يبلغ عدد سكان مدينة دافوس نحو 11 ألف مواطن، وينحدر عدد منهم من أصول ألمانية، ويتحدث سكان المدينة اللغة الألمانية.

– “دافوس” أحد أهم مراكز رياضة هوكى الجليد فى سويسرا، وتستضيف بطولة هامة سنويًا فى هذا المجال.





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