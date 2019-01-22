“دو” تستعرض أحدث ابتكارات الرعاية الصحية

استعرضت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، محفظتها المتطورة والمتنامية من أحدث ابتكارات وحلول الرعاية الصحية الإلكترونية خلال مشاركتها في منتدى دبي الصحي 2019، الذي تنظمه هيئة دبي للصحة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وسلّطت الشركة خلال الحدث الضوء على اثنين من حلول الرعاية الصحية التي طورتها، إلى جانب ذلك، قدّمت دو أمام الحضور عرضاً حول الدور الذي تلعبه شركات الاتصال في تحسين قطاع خدمات الرعاية الصحية من خلال توفير حلول تقنية عالية الجودة تستند إلى تقنيات إنترنت الأشياء وبلوك تشين والذكاء الاصطناعي لمزودي الرعاية الصحية بغية تعزيز جودة ونوعية الخدمات التي يتلقها المرضى في دولة الإمارات، وفقا لبيان صحفي.

وعرضت دو بالتعاون مع شركة OLEA، وهي منصة متخصصة في الاستشارات وحاضنات الأعمال، حلول “محطة الاستشارات الصحية” أو “The Consult Station” وذلك في مقصورة مخصصة للاستشارات الصحية عن بعد تحمل اسم “الصحة من أجل التنمية H4D”.

وتضم هذه الوحدة الطبية الموافق عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والتي تم تصميمها بما يحاكي مكاتب الأطباء 13 جهازاً طبياً وأجهزة استشعار يمكن استخدامها لإجراء فحوصات طبية ذاتية أو إجراء استشارات عن بعد من طبيب موجود في مكان آخر.

إضافة إلى ذلك، عرضت الشركة حالة الاستخدام الجديدة لمنصتها الرائدة “بلوك تشين كخدمة” (BPaaS)، والمتمثلة بحلول جديدة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة تم تطويرها بالتعاون مع شركة “دونور هيلث تيك”. وتستند هذه الحلول إلى تقنية بلوك تشين وتهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وجودة خدمات الرعاية التي يحصلون عليه.

مرحلة جديدة

وتعليقاً على المشاركة في الحدث، قال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: “يشهد قطاع خدمات الرعاية الصحية بداية مرحلة جديدة من التحول الرقمي، حيث باتت الحلول التقنية الحديثة القائمة على تقنيات مثل بلوك تشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء واقعاً ملموساً على نحو متزايد نتيجة الإيجابيات التي وفرتها سواءً لمزودي خدمات الرعاية أو للمرضى. وانطلاقاً من موقعنا كشركة داعمة للحلول القائمة على التكنولوجيا، نسعى في دو إلى مواصلة التعاون مع مختلف الجهات لتطوير حالات استخدام جديدة تساهم بنقل خدمات الرعاية الصحية إلى المستوى التالي، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة النضج التي يشهدها القطاع وجهوزيته لاعتماد أحدث الحلول الرقمية. ويسعدنا أن تتاح لنا فرصة عرض ابتكاراتنا التي طورناها بالتعاون مع شركائنا والتي نهدف من خلالها إلى تغيير حياة الناس نحو الأفضل”.

تعتمد دو على حلول الرعاية الصحية الإلكترونية التي طورتها كجزء من محفظة أعمالها المتنامية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تهدف الشركة بصفتها من الداعمين الرئيسيين لعملية التحول التي تشهدها دولة الإمارات إلى تسريع نمو جميع قطاعات الأعمال عبر كافة أنحاء الإمارات.

يهدف منتدى دبي الصحي الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي إلى تعزيز التعاون وتشجيع الابتكار وخلق فرص جديدة في مجال الرعاية الصحية عبر المنطقة. ومن خلال مشاركتها في هذا الحدث، تقدم دو عبر منصتها الخاصة بحلول الرعاية الصحية في المنتدى رؤية شاملة حول فوائد ابتكاراتها الجديدة والقيمة المعززة التي ستقدمها لنظام الرعاية الصحية وكذلك المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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