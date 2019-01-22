دبي الإسلامي يدرج صكوكاً بـ750 مليون دولار في ناسداك دبي

رحبت ناسداك دبي بإدراج بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، اليوم لصكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. ويُعد إدراج الصكوك هذا هو الإدراج الأول لناسداك دبي في عام 2019 والسابع بالنسبة لبنك دبي الإسلامي في البورصة.

وبنك دبي الإسلامي هو أكثر المؤسسات القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة إصداراً للصكوك من حيث القيمة في ناسداك دبي بإجمالي ست مليارات دولار أمريكي بما يشمل هذا الإدراج الأخير.

وتُركز الأنشطة الرئيسية للبنك على الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للمؤسسات وأنشطة العقارات وتمويل المقاولات والخدمات المصرفية الاستثمارية وأنشطة الخزانة، وفقا لبيان صحفي.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لجميع الصكوك المدرجة في بورصات دبي 61.14 مليار دولار أمريكي حالياً، ما يجعلها الأولى عالميا من حيث قيمة الصكوك المدرجة.

وناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري.

وسوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم.كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. و تتخذ البورصة من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.

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