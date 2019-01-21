حمدان بن راشد يعبر عن سعادته برئاسة وفد الإمارات بمنتدى دافوس الاقتصادى

عبر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولى عهد دبى، عن سعادته بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة فى منتدى دافوس الاقتصادى.

ويترأس الشيخ حمدان بن راشد، وفد الإمارات العربية المتحدة، فى منتدى دافوس العالمى، المزمع إقامته فى سويسرا الأسبوع الجارى.

وكتب حمدان بن راشد عبر حسابه على “تويتر”: “إنه لشرف تمثيل دولة الإمارات فى المحافل الدولية، أنا فخور برئاسة وفد دوله الإمارات فى الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس ، سويسرا”.

وأضاف قائلاً: “وتشارك الإمارات فى 10 جلسات رئيسية من (22_ 25 يناير) تناقش التحديات العالمية.



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