“تيم كوك”: “آبل” تدرس الخطط المقترحة للاستثمار في مصر

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تعتزم “آبل” الاستثمار المباشر في مصر في الفترة المقبلة وتدرس الخطط المقترحة للمجالات المستهدفة، وفقًا لما ذكره المدير التنفيذي للشركة “تيم كوك” أثناء لقائه مع رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وقال “كوك” – وفقًا لما نشره حساب مجلس الوزراء المصري على “فيسبوك” – إنه يستهدف مشاركة نماذج النجاح التي قادتها صانعة الآيفون والآيباد في مجال التعليم مع المسؤولين في مصر، ووجه “مدبولي” دعوة لـ “كوك” لزيارة مصر ومقابلة الوزراء المعنيين لوضع تفاصيل الاستثمارات المرتقبة وخطة العمل.

وأشار “كوك” إلى أن هناك 38 ألف فرد في مصر يعملون مع الشركة لتطوير تطبيقات نظام تشغيل “آبل” “آي أو إس”، ورحب بالتعاون مع مصر في مجال تكنولوجيا التعليم.

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Tags:آبل
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الاقتصادية بموقع مجلة أموال

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