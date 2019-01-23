تعرَّف على مستجدات مشاريع دبي الجنوب

كشفت “دبي الجنوب للعقارات”، ذراع التطوير العقاري لـ”دبي الجنوب” عن آخر المستجدات والاستعدادات الرامية إلى المضي قدماً بمسيرة البناء بهدف تقديم أفضل الخدمات والمشاريع السكنية لتلبية احتياجات المستثمرين والمقيمين والزوار الراغبين باستكشاف أفضل الفرص المقدمة في “دبي الجنوب”.

وفي إطار ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاريع التخطيط الحضري، تمّ تأسيس “دبي الجنوب” استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي صممت لتلبية ودعم الأسواق والاستثمارات المحلية والعالمية وتأمين مدن سكنية مميزة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وفقا لبيان صحفي.

وتضم المدينة السكنية بـ”دبي الجنوب”، التي تعتبر جزءا رئيسيا من المخطط العام لـ”دبي الجنوب” بكونها محاذية لمنطقة إكسبو 2020، حزمة من المشاريع العقارية التي يتم إنشاؤها حالياً والتي تشمل مشروع “النبض” وهو مشروع التملك الحر المتكامل ومجمعاً سكنياً متعدد الاستخدامات والذي سيتم تسليمه بداية من منتصف العام الجاري. ويتكوّن المشروع من منازل التاون هاوس والشق

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