تعرَّف على التوزيعات المقترحة على مساهمي بنك المشرق

تناقش الجمعية العمومية لبنك المشرق يوم 26 فبراير المقبل توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40%، أو ما يعادل 4 دراهم لكل سهم عن عام 2018.

وأوضح البنك عبر إفصاح له على موقع سوق دبي المالي أن التوزيعات تبلغ قيمتها 710.1 مليون درهم من إجمالي رأس المال، والبالغ 1.775 مليار درهم.

يشار إلى أن توزيعات البنك المقرر مناقشتها لعام 2018 هي نفسها التي تم إقرارها عام 2017.

وسجل البنك أرباحاً في عام 2018، بقيمة وصلت إلى 2.1 مليار درهم، مقابل 2.052 مليار درهم للفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة زيادة 0.4%.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11.8٪ لتبلغ 139.9 مليار درهم، في حين ارتفعت القروض والسلف بنسبة 10.4% لتصل إلى 69.3 مليار درهم مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

ووفقاً لبيانات البنك، حقق خلال الربع الرابع 352 مليون درهم، مقابل 388 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2017.

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