تراجع الأرباح السنوية لـ “دار التمويل”66%

أظهرت البيانات المالية لشركة دار التمويل، تحقيق انخفاضاً في صافي أرباحها السنوية بنسبة65.55%.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة فقد بلغ صافي أرباحها العائد لمساهمي الشركة الأم نحو 11.825 مليون درهم، ، مقابل 34.33 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام 2017.

يشار الى ان الشركة كانت قد سجلت تحقيق تراجع في صافي أرباحها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 48% لتصل الى 20.5 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى 2018، مقارنة بأرباح قدرها 39.1 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

تعليقات

comments