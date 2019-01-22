تأسيس أول مصنع للإطارات بالإمارات

وضعت “مدينة خليفة الصناعية” إحدى أسرع المناطق الصناعية نموا في الشرق الأوسط والتابعة لموانئ أبوظبي، وشركة “رودبوت” الصينية حجر الأساس لأول مصنع للإطارات في الإمارات باستثمارات بلغت 2.2 مليار درهم (614 مليون دولار).

وفي 7 يناير الجاري خلال مشاركتها في فعاليات معرض “عرب بلاست 2019” أطلقت “مدينة خليفة الصناعية”، “مجمع اللدائن البلاستيكية” الذي سيلعب دورا مهما في دعم نمو وتطور قطاع تحويل اللدائن البلاستيكية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وفقا لبيان صحفي.

وتتمتع مدينة خليفة الصناعية، إحدى أسرع المدن الصناعية نموا في منطقة الشرق الأوسط، ببنية تحتية عالمية المستوى تشمل قطع الأراضي ذات المساحات المختلفة، وشبكات من المرافق ذات المعايير العالمية، ووحدات الصناعات الخفيفة الجاهزة والمستودعات، فيما تتميز المدينة بقربها من ميناء خليفة، مما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من أبرز شركات الشحن العالمية.

علاوة على ذلك، يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في مدينة خليفة الصناعية، فيما ستتمتع الشركات أيضا بإمكانية الوصول المباشر إلى المواد الخام من المنتجين الإماراتيين مثل “بروج” و”أدنوك”.



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