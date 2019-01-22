انطلاق أعمال «دافوس» بسويسرا.. غدًا

تنطلق غدًا الثلاثاء، اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا، حيث يركز هذا العام على ما يخص احتياجات العالم وشعوبه في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

ويشارك في المنتدى أكثر من 3200 من قيادات قطاع الأعمال في العالم، إضافة إلى السياسيين من الوزراء ورؤساء الحكومات ورؤساء الدول، وكذلك الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات الثقافية في العالم، ورؤساء المنظمات الأممية الدولية وغيرهم؛ حيث سيمثل المشاركون من قطاع الأعمال فيه قرابة نصف عدد المشاركين.

كما يشارك 70 رئيس دولة، بينهم 6 رؤساء من أمريكا اللاتينية، و9 رؤساء حكومات من منطقة الشرق الأوسط، بينهم رؤساء وزراء لبنان وتونس وليبيا والأردن وفلسطين، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الوزارات والحكومات الأوروبية، بالإضافة إلى 300 وزير من حكومات أكثر من 100 دولة.

وتعقد خلال المنتدي، الذي يستمر حتى 25 يناير الجاري، نحو 600 جلسة عمل ومناقشة يشارك فيها أكثر من 333 من صناع القرار في دول العالم.. وتبحث قضايا، منها: تباطؤ النمو العالمي والتغيير المناخي وعدم المساواة والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر، كما يوفر المنتدى فرصة للقاءات الثنائية غير الرسمية، والتي تتيح فرصا للتعاون الاقتصادي وبحث القضايا السياسية المختلفة.



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