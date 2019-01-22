القطرية تدشّن خدماتها إلى مدينة ألماتي في كازاخستان

أطلقت القطرية للشحن الجوي رحلات منتظمة إلى مدينة ألماتي في كازاخستان، لتتيح بذلك إمكانية نقل أكثر من 200 طن من البضائع أسبوعياً إلى ثاني الوجهات الجديدة للناقلة في عام 2019، مدينة ألماتي.

وسوف تسيّر القطرية للشحن الجوي طائرة شحن من طراز بوينغ 777 إلى ألماتي، حيث ستقلع الرحلة في أيام الخميس والأحد من كل أسبوع من الدوحة، وستصل ألماتي في نفس اليوم. وفي رحلة العودة، سوف تغادر الرحلة من ألماتي إلى هونج كونج ثم إلى الدوحة.

وقال غيلم هالو، رئيس عمليات الشحن الجوي في الخطوط الجوية القطرية: “لقد كان عام 2018 عاماً رائعاً وعنوانه النجاح والتوسّع، والآن في عام 2019 يسعدنا الاستمرار بنفس النسق بتدشين رحلاتنا إلى ثاني وجهاتنا في العام الجديد، مدينة ألماتي في كازاخستان. ويأتي تدشين رحلاتنا إلى هذه الوجهة الجديدة بعد 10 أيام من إطلاق رحلاتنا إلى مدينة غوادالاهارا في المكسيك، حيث من شأن هذه الوجهات الجديدة توسعة شبكة وجهاتنا العالمية وتعزيز حضورنا في أوروبا التي تعد سوقاً مهماً للشحن الجوي على مستوى العالم. وسوف يحظى العملاء من مختلف أنحاء العالم بإمكانية نقل بضائعهم مباشرةً إلى ألماتي عبر مقر عملياتنا في الدوحة مع خدمات ذات طراز عالمي تلبي مختلف الاحتياجات”.

وتعد مدينة ألماتي إحدى المراكز المالية المهمة في كازاخستان وأكبر المدن الحديثة في الدولة. وتشكّل البضائع المتنوعة والموضة ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة الغالبية العظمى من الواردات إلى ألماتي.

ومع تدشين الرحلات إلى مدينة ألماتي، زادت القطرية للشحن الجوي من عدد وجهاتها في أوروبا إلى 16 وجهة. كما توفّر القطرية للشحن الجوي خدماتها عبر المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب إلى أكثر من 50 وجهة في أوروبا. وتقدر سعة الشحن الجوي من وإلى أوروبا من خلال خدمات القطرية للشحن الجوي بـ30 ألف طن من البضائع أسبوعياً.

وكان العام 2018 عاماً ناجحاً بكل المقاييس للقطرية للشحن الجوي، حيث ارتفعت سعة الشحن الجوي بنسبة 10 بالمئة في 2018 مقارنة بعام 2017. وشهدت خدمات القطرية للشحن الجوي نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مع نمو نسبة أطنان الشحن وتطوير الخدمات، بما في ذلك إطلاق نظام إدارة البريد الآلي الذي من شأنه أن يقدم خدمات ومزايا كثيرة للعملاء والتجارة الإلكترونية.

وأضافت الناقلة العديد من الوجهات الجديدة إلى خدمة نقل البضائع ضمن المساحة المخصصة للشحن الجوي في طائرات الركاب، ناهيك عن استلامها لطائرتي شحن جديدتين من طراز بوينغ 777 ضمن استراتيجية التوسّع التي تنتهجها. وأطلقت القطرية للشحن الجوي مؤخراً رحلاتها إلى مدينة غوادالاهارا في المكسيك، لتمكن بذلك عملائها في آسيا من الاستفادة من إمكانية نقل البضائع مباشرة إلى أمريكا الشمالية.

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