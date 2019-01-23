ارتفاع أرباح “إمباور” 4 %8

ارتفعت أرباح مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور”، إلى 804 ملايين درهم بنهاية العام 2018، مقارنة بـ 772 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2017

ذكرت الشركة أنها خلال عام 2018 قامت بتسوية قروض بقيمة 672 مليون درهم إماراتي قبل موعدها استحقاقها، ومع تسديد هذه المبالغ قامت “إمباور” بتسوية قروضها المصرفية بالكامل، بقيمة إجمالية بلغت 2.67 مليار درهم إماراتي، وأغلقت سجل مديونيتها مع رصيد “بدون ديون”.

كما ذكرت الشركة أنها مُنحت العديد من المشاريع في 2018 لبناء محطات تبريد جديدة في مناطق مختلفة من دبي، وقد شمل ذلك أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم بقيمة 250 مليون درهم إماراتي، وبطاقة إجمالية تبلغ 50 ألف طن تبريد في مشروع قرية جميرا، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 169 مليون درهم لتطوير محطات التبريد الموجودة في برشا هايتس، بقدرة إجمالية قدرها أكثر من 31 ألف طن تبريد.

وأعلنت “إمباور” استكمال مشروع توسعة محطة مركز دبي المالي العالمي التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 62 ألف طن تبريد، بقيمة 60 مليون درهم في عام 2018.

كما وقعت الشركة عقد لتصميم محطتين جديدتين لتبريد المناطق في الخليج التجاري بسعة إجمالية تبلغ 90 ألف طن تبريد، مما يزيد من إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 225 ألف طن تبريد في هذا المشروع.

وبدأت “إمباور” في تصميم محطة تبريد جديدة تبلغ قدرتها الإنتاجية 40 ألف طن تبريد في مجمع دبي لاند السكني، ومنحت عقود بقيمة 175 مليون درهم لتوسيع شبكة أنابيبها في شارع الشيخ زايد، لتقديم خدمات تبريد مناطق لـ “دبي أرينا” وغيرها من الأبراج.



تعليقات

comments