إيجل هيلز تطلق الأعمال الإنشائية في مراسي جاليريا البحريني

أقامت شركة إيجل هيلز ديار المتخصصة التطوير العقاري والقائمة على مشروع مراسي البحرين الحضري المتقدم، مراسم احتفال ببدء الأعمال الإنشائية في مشروع مراسي جاليريا.

ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا” المراسم الاحتفالية في موقع العمل في مراسي البحرين، من قبل شركة ديار المحرق بحضور الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز.

كما شارك في الاحتفال عبدالحكيم الخياط نائب رئيس إيجل هيلز ديار والدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب للشركة.

وقال محمد العبار تعليقاً على الحفل: ترسم هذه الاحتفالية خط البداية لأعمال تشييد مشروع ضخم بإمكانيات واعدة جداً، إنه مراسي جاليريا الواقع في قلب مراسي البحرين، ونتطلع نحو إقامة أكثر معالم مراسي البحرين تشويقاً، ووجهة للتسوق والترفيه المتكاملة بمساحة 200,000 متر مربع، ليكون رمزاً لتجربة التسوق العالمية على مستوى المنطقة”.

يذكر بأن مراسي جاليريا هو أحد أجزاء مشروع مراسي البحرين المتكامل، والذي يعدّ مشروعاً سكنياً حضرياً بارزاً قامت على تأسيسه إيجل هيلز ديار، شركة الاستثمار والتطوير العقاري الخاصة ومقرها أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بكونها أحد طرفي الاتفاقية المشتركة مع ديار المحرق، وهي المطور العقاري لمشروع ديار المحرق.

هذا بالإضافة إلى كونه محطة التسوق العالمية لأشهر الماركات والعلامات التجارية الراقية، وتجربة التسوق والترفيه التي لا مثيل لها، سيصبح مراسي جاليريا مركز المتعة والإثارة بما سيحويه من أنشطة ترفيهية جديدة ومتنوعة لكافة الأعمار.

ويتصل مراسي جاليريا مباشرة بالمشاريع البارزة الأخرى ضمن مراسي البحرين عبر ممرات مريحة مظللة تقطع المساحات العشبية الخضراء، وتصل إلى اثنين من أرقى رموز الضيافة العالمية، فندقي العنوان وفيدا، في تواجدهما الأول على أراضي المملكة، مما سيجعل من مراسي جاليريا بقعة التميز الأسمى في مشروع مراسي البحرين.

تعليقات

comments