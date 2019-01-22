2.1 مليار صافي أرباح «المشرق بنمو 0.4%

حقق بنك المشرق إحدى المؤسسات المالية الوطنية البارزة في دولة الإمارات 2.1 مليار درهم صافي أرباح عن عام 2018، بنمو قدره 0.4% بالمقارنة مع العام 2017، وأعلن البنك أمس نتائجه المالية عن العام الماضي حيث أظهرت انخفاض مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 17.3% عن العام السابق، وبقيت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) مرتفعة عند 38.7%، مع ارتفاع الدخل من التأمين وصرافة العملات الأجنبية وغيرها بنسبة 10.7% بالمقارنة مع العام السابق.

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