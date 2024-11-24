تدرس شركة الطاقة الحكومية الإماراتية خططاً لبيع حصة إضافية في أعمال الغاز التابعة لها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” تدرس بيع 3% إلى 5% من شركة “أدنوك للغاز” وفقاً لأحد الأشخاص، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن المعلومات ليست معلنة. واستناداً إلى سعر إغلاق سهم “أدنوك للغاز” يوم الجمعة، فإن قيمة الحصة البالغة 5% ستبلغ ما يزيد قليلاً عن 3.5 مليار دولار.

وقال الأشخاص إن الصفقة قد يتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، مشيرين إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن الحجم أو التوقيت، كما أنه يمكن للشركة أن تقرر عدم المضي قدماً في العرض إذا كانت ظروف السوق غير مواتية.

ورفض ممثلو “أدنوك” التعليق، بينما أحال متحدث باسم “أدنوك للغاز” الأسئلة إلى “أدنوك”.

طُرحت “أدنوك للغاز” للاكتتاب العام في 2023، وارتفع سعر سهمها منذ ذلك الحين بنحو 50%. وتمتلك “أدنوك” حصة 95% بالشركة، ومن شأن البيع أن يساعد على زيادة نسبة التداول الحر للوحدة، مما قد يعزز فرص إدراجها في مؤشرات السوق الأوسع.

وفي وقت سابق من العام، باعت “أدنوك” حصة في وحدة الحفر التابعة لها في خطوة قال محللون إنها قد تحفز تدفقات كبيرة من المستثمرين غير النشطين.