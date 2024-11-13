الأرباح الصافية لـ “سالك” دبي ترتفع  8.8% في الربع الثالث من العام الجاري

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة “سالك” في دبي بنسبة 8.8% في الربع الثالث من العام الجاري مدعومة بالزخم الاقتصادي في الإمارة بدعم القطاع السياحي وسط تزايد الوافدين وأسهم في تسجيل عدد قياسي لعبور السيارات من بوابات تحصيل الرسوم التابعة للشركة خلال هذا الفصل، وفقاً لبيان منشور على موقع “سوق دبي المالي” اليوم الأربعاء.

بلغت الأرباح 277.3 مليون درهم بين يوليو وسبتمبر، مع نمو الإيرادات 7.3% إلى 546 مليون درهم.

وسجلت الشركة حركة قياسية لعبور السيارات من بواباتها في الربع الثالث بلغ 117.1 مليون رحلة. وأكدت الشركة تطلعاتها لزيادة حركة عبور السيارات لبواباتها بين 7% و8% في السنة المالية الحالية، ترتفع إلى ما بين 24% و25% في 2025.

وفي تعليقه على النتائج، قال إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة “سالك” في البيان: “مع بدء تطبيق حلولنا الجديدة لمواقف السيارات في دبي مول وتشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين… فإننا نشعر بالتفاؤل حيال التوجهات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم نمونا في دبي”.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في 24 نوفمبر الجاري تشغيل بوابتين جديدتين في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، وفقاً للبيان.