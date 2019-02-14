125.5 مليوناً أرباح «سوق دبي» في 2018

أعلنت شركة سوق دبي المالي، نتائج 2018؛ حيث حققت 125.5 مليون درهم أرباحاً صافية مقابل 232.9 مليوناً في 2017 بانخفاض 46%، وبلغ إجمالي الإيرادات 324.7 مليون درهم مقابل 421.6 مليون درهم في العام 2017، وتوزعت الإيرادات بواقع 194.7 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و130 مليوناً من الاستثمارات وغيرها، ووصلت نفقات الشركة إلى 199.2 مليون درهم مقابل 188.7 مليون درهم في 2017.

وفيما يخص الربع الأخير من 2018، سجلت إيرادات الشركة انخفاضاً نسبته 33% إلى 72.8 مليون درهم مقابل 108.30 ملايين في الفترة المماثلة من 2017، وانخفض صافي الأرباح بنسبة 63% إلى 21.8 مليون درهم مقابل 59.5 مليون درهم في الربع الأخير من 2017.

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