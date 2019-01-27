«فوتسي»: البورصة الكويتية مؤهلة لدخول «RAFI»

كشفت مؤسسة «فوتسي رسل» أن بورصة الكويت ستصبح سوقاً مؤهلة لدخول مؤشر «FTSE RAFI» بالإضافة إلى مؤشر «FTSE RAFI QSR» خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مواكبة المتطلبات الفنية اللازمة.



ولفتت «فوتسي رسل» إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد ترقية بورصة الكويت إلى وضعية الأسواق الثانوية الناشئة في شهر سبتمبر الماضي. ويتضمن مؤشر «FTSE RAFI» عدداً من المكونات التي يتم وزنها باستخدام مزيج من العوامل الأساسية من ضمنها إجمالي توزيع الأرباح، والتدفق النقدي الحر، بالإضافة إلى إجمالي المبيعات، في حين لا تمثل قيم السوق والأسعار محددات للأوزان في المؤشر. أما سلسة مؤشر «FTSE RAFI QSR» تستخدم أيضاً عوامل أساسية محددة بدلاً من القيمة السوقية.



في المقابل، أشارت «فوتسي رسل» إلى أن الأوراق المالية لن يتم تأهيلها لدخول هذين المؤشرين لاسيما وأن مجموع النقاط الأساسية للأوراق المالية الكويتية ضمن مؤشر «FTSE RAFI» أقل بنحو 1.5 في المئة من إجمالي مجموع النقاط الأساسية لجميع الأوراق المالية. ولفتت المؤسسة إلى أن تأهيل الأوراق المالية الكويتية إلى هذين المؤشرين سيتم تقييمه كجزء من المراجعة السنوية في شهر مارس 2020.



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