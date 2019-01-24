تباين الأسهم الخليجية فى ختام الأسبوع

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تباينت مؤشرات الأسهم الخليجية فى ختام تعاملات اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع، حيثث أنهى مؤشر السوق السعودي على تراجع بنسبة 0.4 % مغلقًا عند 8435 نقطة ( – 31 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال، ما أقفل سوق دبي المالي منخفضاَ بنسبة 0.1 % عند مستوى 2514 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 151 مليون درهم، فى حين أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 0.97 % عند مستوى 5019 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 182 مليون درهم.

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Tags:بورصةمؤشر
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