الوليد بن طلال يدعم استحواذ أوبر على كريم

ذكرت وكالة بلومبيرج، اليوم الأربعاء، أن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال؛ مالك شركة المملكة القابضة يدعم الاستحواذ المحتمل لشركة “كريم” من جانب شركة “أوبر تكنولوجيز”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، طلال بن إبراهيم الميمان، في مقابلة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: “نحن لا نتدخل ولسنا طرفا في المناقشات، وإذا حدث ذلك، أعتقد أننا ندعمه”.

وأضاف الميمان، أن المملكة القابضة وقعت أيضاً صفقات عقود للحصول على قرض بقيمة مليار دولار مع بنكين محليين و4 بنوك دولية.

وأشار الميمان إلى أن الشركة مستعدة لإنهاء بعض استثماراتها العقارية في العام المقبل، ولكنها تركز حالياً على تطوير مشاريع جديدة.

وكشفت مصادر مطلعة في سبتمبر الماضي، أن أوبر تجري محادثات للاستحواذ على “كريم” لمساعدة الشركة في التوسع بالشرق الأوسط في صفقة تتراوح بين ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار.

وأعلنت شركة المملكة القابضة، في أكتوبر الماضي، عن قيادتها لزيادة رأسمال شركة كريم بالإضافة إلى مستثمرين آخرين كونها أحد أكبر المساهمين في الشركة بإجمالي 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

يُذكر أن شركة المملكة القابضة استحوذت على 7% من شركة كريم، بصفقة بلغت قيمتها 232.5 مليون ريال (62 مليون دولار) في عام 2017.

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