هبوط الأرباح السنوية لـ “الخليج للمشاريع الطبية” 92%

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الخليج للمشاريع الطبية، المدرجة بسوق أبوظبي المالي،تحقيق انخفاض في صافي أرباحها السنوية بنسبة 91.66%.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة نشرت يوم الخميس، فقد بلغ صافي أرباحها 119.657 مليون درهم ، مقابل 1.436 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام 2017.

وحققت الشركة نمواً في الايرادات لتصل الى 485.514 مليون درهم، مقابل 438.130 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 10.8%.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح قدره 3.2 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي، مقابل خسارة قدرها 475 ألف درهم للفترة نفسها من العام الماضي.



وعلى مستوى ارباح الشركة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد حققت أرباحا قدرها 43.4 مليون درهم ، مقارنة بأرباح قدرها 1.431.8 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وعزت الشركة السبب في انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة بأرباحها خلال التسعة أشهر الأولى 2017 نتيجة لتحقيق أرباحاً غير متكررة قدرها 1422.3 مليون درهم نتيجة بيع إحدى شركاتها التابعة “مستشفى الزهراء الخاص المحدودة- الشارقة” مع أرض ومبان ذات علاقة.

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