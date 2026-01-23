مجموعة لولو تعتزم زيادة استثماراتها في الكويت بنحو 100 مليون دينار كويتي

تخطط مجموعة لولو لزيادة استثماراتها في دولة الكويت بنحو 100 مليون دينار كويتي، في خطوة تعكس ثقة قوية بالاقتصاد الكويتي وبمناخ الاستثمار في البلاد.

وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو، يوسف علي إم. إيه، خلال لقاء عُقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية بالوكالة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور صبيح المخيزيم، ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بي إن كيه القابضة بدر ناصر الخرافي.