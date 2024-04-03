“لوريال” تدرس شراء حصة بشركة العطور العمانية “أمواج”

تدرس شركة “لوريال” (L’Oreal) استثماراً محتملاً في شركة العطور العمانية الفاخرة “أمواج”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تجري مجموعة التجميل الفرنسية محادثات بشأن احتمال شراء حصة أقلية في “أمواج”، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم وصروحوا لـبلومبرغ لأن المعلومات خاصة، مشيرين إلى أن مالكة “أمواج” -مجموعة سابكو- ناقشت تقييماً يزيد عن 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار) للشركة في أي صفقة.

تأسست “أمواج” عام 1983 برسم مستوحى من تراث سلطنة عمان باعتبارها ملتقى ثقافي وسط طرق التجارة القديمة للبخور والمر. وتباع بعض عطورها بسعر 365 يورو لزجاجة سعة 100 ملليلتر، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وتبيع الشركة منتجاتها، التي يتم تسويقها باسم “هدية الملوك”، في حوالي عشرة متاجر مستقلة، و1000 موقع آخر بما في ذلك المتاجر الكبرى ومحلات العطور والمطارات.

ارتفعت مبيعات التجزئة لدى “أمواج” إلى أكثر من 210 ملايين دولار في 2023، أي أكثر من الضعف خلال فترة ثلاث سنوات. وتسيطر عليها “سابكو”، وهي مجموعة أعمال محلية يقودها رئيس مجلس الإدارة خالد بن حمد البوسعيدي والتي لديها أيضاً أعمال في العقارات والإعلام وتوزيع السيارات والمعدات الكهربائية.