“كابيتال إنتلجنس” تثبت تصنيف الإمارات عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة “كابيتال انتلجنس” في تقرير حديث لها التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية للإمارات عند درجتي “-AA” و”+A1″، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إن النظرة المستقرة التي منحتها للإمارات، تعكس القوة المتواصلة لأصولها الخارجية، ممثلة في توفر الأصول المالية التي تمثل حائط صد كبيراً أمام تراجع أسعار النفط.

وأضافت أن التصنيف الذي منحته للدولة جاء بفضل حالة الاستقرار السياسي التي تتمتع بها، إضافة إلى تنوع قاعدتها الاقتصادية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أن الدعم القوي الذي توفره إمارة أبوظبي يبقى جوهرياً.

وتتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية عالية المستوى ونصيب مرتفع لدخل الفرد واحتياطيات كبيرة من النفط والغاز؛ ما يعزز من ملاءتها الائتمانية، هذا ما أكدته وكالات التصنيف الائتمانية في تقارير متفرقة نشرتها خلال عام 2018.

أظهرت تقارير، صادرة عن وكالات التصنيف الائتمانية خلال العام 2018، مثل فيتش وموديز ووكالة ستاندرد آند بورز.

وفي مايو الماضي، تثبيت وكالة مويدز تصنيف الامارات عند الفئة إيه إيه 2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال تقرير موديز إن التصنيف الائتماني للإمارات مستقر بفعل ارتفاع مخزون الهيدروكربونات والدعم الذي توفره أبو ظبي، وارتفاع مستوى الثروات في البلاد.

وأشارت الوكالة في تقريرها السنوي بعنوان “تحليل سنوي للتصنيف الائتماني لحكومة الإمارات، إلى أن الإمارات تتمتع ببنية تحتية عالية المستوى ونصيب مرتفع لدخل الفرد واحتياطيات كبيرة من النفط والغاز؛ ما يعزز من ملاءتها الائتمانية

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