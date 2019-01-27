دبي تستضيف أكبر تجمع لشركات الرعاية الصحية بالعالم

سيتوجه المتخصّصون والخبراء والتجار المتعاملون في قطاع الرعاية الصحية من أكثر من 160 دولة إلى دبي غداً (الإثنين 28 يناير) لحضور افتتاح معرض ومؤتمر آراب هيلث؛ وهو أكبر تجمّع للشركات والتقنيات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وبعد النجاح الباهر الذي حققته دورة 2018، حيث عقدت الشركات العارضة صفقات تجارية تجاوزت قيمتها 778 مليون دولار أمريكي، من المنتظر أن يحتشد أكثر من 84,500 متخصّص ومهني في مجال الرعاية الصحية و4,150 شركة عارضة من 66 دولة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2019.

وتعليقاً على انطلاق هذا الحدث، قال روس ويليامز، مدير معرض آراب هيلث: “على مدار 44 عاماً، جلب آراب هيلث أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية. ومن أجهزة التصوير المتطورة والمواد المستهلكة الأقل تكلفة إلى التطورات في الجراحة والتقدمات في الأطراف الصناعية، يشكّل آراب هيلث جزءاً أساسياً من أجندة المعارض السنوية للرعاية الصحية”.

وأضاف روس: “يعتبر المعرض فرصة رائعة للمشترين لاستباق احتياجات منتجات العام المقبل وضمان أفضل الصفقات، في حين يأتي التجار والموزّعون إلى آراب هيلث متطلعين إلى توسيع محافظ منتجاتهم أو توفير المنتج المتميز القادم لبلدانهم”.

ومع تأكيد إقامة أكثر من 39 جناحاً وطنياً، يوفّر آراب هيلث منصة مهمة لأوساط الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لتوسيع شبكة العلاقات مع الأطراف المعنية على الصعيد الدولي وتسهيل استكشاف فرص أعمال جديدة في مجال الرعاية الصحية العالمي.

ومن المقرر انضمام ما يزيد عن مائة عارض جديد في مشاركتهم الأولى هذا العام، ومن بينهم هيلث إنسايتس، ووزارة ريادة الأعمال والتقنيات البولندية، وتكنوجيم، ومديفورم، ووزارة الاقتصاد في لوكسمبورغ، وميرامبو أبكير، وكوشي بيبي، ورويال هيلث غروب، على سبيل المثال لا الحصر.

ومع استمرار الابتكار في إتاحة إمكانات وفرص جديدة وواسعة لمجال الرعاية الصحية في المنطقة، سيقدّم آراب هيلث منطقة مخصّصة في المعرض تحمل اسم “مركز الابتكار” في قاعة بلازا، بهدف تسليط الضوء على بعض الابتكارات والتطورات التقنية التي تسهم في تعزيز المجال.

وعلاوةً على “معرض الابتكار”؛ وهو منطقة عرض مخصّصة داخل “مركز الابتكار” للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الابتكارات لاستعراض منتجاتهم الجديدة التي تسهم في “تشكيل ملامح المستقبل”، ستوفّر “حوارات إنوفيت” منصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال الحرة لتقديم ابتكاراتهم في الرعاية الصحية إلى لجنة من خبراء المجال والمستثمرين المحتملين. والزوار مدعوون لحضور هذه الجلسات لمعرفة من سيقدّم أفضل عرض في كل يوم والوقوف على المزيد من المعلومات حول أحدث المنتجات التي ستغيّر وجه الرعاية الصحية.

وتضم لجنة تحكيم “حوارات إنوفيت” ممثلين عن هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجمع دبي للعلوم، على سبيل المثال لا الحصر.

وسيشمل “مركز الابتكار” أيضاً منطقة مخصّصة للطباعة ثلاثية الأبعاد، تتم استضافتها بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي وإمينسا تكنولوجي لابس. ويمكن للزوّار مشاهدة طباعة حية بالأبعاد الثلاثية للنماذج الطبية باستخدام تقنية النمذجة بالترسيب المنصهر وكذلك الاطّلاع على عينات من نماذج الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام والنماذج التشريحية ونماذج الأسنان والأدلة الجراحية.

وبالإضافةً إلى ذلك، ستنطلق هذا العام لأول مرة “منطقة التجارب” بدعم من شركة مورف تكنولوجيز. وستتيح هذه المنطقة الجديدة في قاعة زعبيل 4 فرصة رائعة للزوّار لأخذ استراحة من المعرض الحافل بالفعاليات لتجربة بعض أحدث التقنيات المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، مثل استخدام الواقع المعزّز والواقع الافتراضي لإلقاء نظرة على أعضاء الجسم الثلاثية الأبعاد أو الاستمتاع مثلاً ببعض المنافسة الودية من خلال سباق السيارات التي يتحكّم بها بالعقل عن طريق إشارات التخطيط الكهربائي للدماغ.

وستستغل كبرى الشركات المصنّعة العالمية الدورة المرتقبة من آراب هيلث لعرض الابتكارات في مجالات التقنيات وعمليات الأعمال ورعاية المرضى. ووفقًا لصلاح مالك، رئيس مكتب شركة جيتينغ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “سيستمر الابتكار في دفع عجلة التطوير في هذا القطاع، سواء على صعيد التقنيات أو نماذج الأعمال، ولكن أيضاً عندما يتعلق الأمر بتهيئة المؤسسة على أفضل نحو لرفع مستوى الكفاءة في التعامل مع المرضى. ويتيح آراب هيلث لشركة جيتينغ فرصة اطلاع العملاء الحاليين والمحتملين على تقنياتها وخدماتها، كما يسمح لنا بمناقشة التحديات التي تتعرض لها المنطقة وما نحتاج إلى اتخاذه للتصدي لها في المستقبل”.

ويصاحب المعرض عدد من المؤتمرات المعتمدة للتعليم الطبي المستمر وورش العمل التي تركّز على الأعمال والقيادة، بما يقدّم آخر المستجدات والرؤى حول الإجراءات والأساليب والمهارات الطبية المتطورة. وسيضم مؤتمر آراب هيلث 11 مؤتمرًا طبيًا معتمدًا للتعليم الطبي المستمر، كما سيستقبل ما يزيد على 4,500 موفد و300 محاضر من المنطقة والعالم على مدار الأيام الأربعة التي تُعقد خلالها جلسات المؤتمر.

وأوضح روس: “لا يقتصر دور آراب هيلث على تقديم رؤى ثاقبة عن التطورات في مجال الرعاية الصحية من خلال المعرض؛ فالمؤتمرات المعتمدة للتعليم الطبي المستمر وورش العمل المتخصّصة في الأعمال والقيادة تقدّم فرصاً للنمو في مجالات وتخصّصات متعددة”.

ولأول مرة، ستتم استضافة كلٍّ من مؤتمر طب النساء والتوليد ومؤتمر طب الأشعة الشامل في فندق كونراد دبي، على بُعد دقائق من مكان انعقاد الفعاليات. وستكون هناك أيضًا مجموعة متنوعة من الشركات المتخصّصة في مجال الأشعة والنساء والتوليد التي ستعرض أحدث التقنيات على هامش المؤتمرين.

وسيتم تقديم برنامج ورش العمل في آراب هيلث طوال مدة انعقاد الحدث، بالتركيز على الأساليب المتقدمة لأحدث المعدات على مستوى مواضيع وتخصّصات مختلفة مثل ابتكارات السلامة في غرف العمليات، والورش المتقدمة للموجات فوق الصوتية، والتدريب العملي على جراحات السمنة والقولون والمستقيم، وغير ذلك.

وستستضيف مجموعة المستشفيات الإيطالية سان دوناتو(GSD) خلال معرض آراب هيلث ورشتي عمل لأخصائي أمراض القلب تركز من خلالهما على أبرز المواضيع المتعلقة بمرض القلب التاجي ودراسة مكثفة عن زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة.

وتعليقاً على ذلك، قال باولو روتيللي، رئيس مجموعة المستشفيات الإيطالية سان دوناتو: “تتميز مجموعة المستشفيات الإيطالية بخبرتها الواسعة في العمل الأكاديمي، وبناءً على ذلك ستقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتطورة خلال معرض آراب هيلث. ونستهدف من خلال مركز التدريب الجديد في دبي تقديم دورات تدريبية معتمدة عالية المستوى للمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية، تركز على عدد من المواضيع الطبية والجراحية وإدارة الرعاية الصحية”.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر آراب هيلث، الذي تنظمه إنفورما إكزيبيشنز – هيلث كير، يحظى بدعم رسمي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي وسلطة مدينة دبي الطبية.

ويُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث، الذي تنظمه إنفورما إكزيبيشنز، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. وقد انطلقت أولى دورات آراب هيلث قبل 44 عامًا، وهو يوفر منصة لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. ومن المتوقع أن تستقبل دورة 2019 من هذا الحدث أكثر من 4,150 شركة عارضة وما يزيد على 84,500 زائر من أكثر من 160 دولة.

ويشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة. ومن المنتظر أن يحظى 11 مؤتمرًا – ينعقد تحت مظلة آراب هيلث ويحضر جلساته أكثر من 4,500 موفد من جميع أنحاء العالم – بقبول عالمي بفضل المتحدثين الدوليين الذين يتناولون مجموعة كبيرة من التخصصات والفروع الطبية.



وستنعقد فعاليات آراب هيلث 2019 في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2019 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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