داماك العقارية تسعى لخفض المديونية بـ 300 مليون دولار

أكد حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية سعي شركته إلى خفض المديونية هذا العام بحوالي 300 مليون دولار.

وأوضح ففي مقابلة مع قناة العربية على هامش منتدى دافوس 2019، أن الشركة قادرة على سداد أول استحقاق سندات لديها في أبريل القادم بقيمة 200 مليون دولار.

وفي سؤال عن القلق الذي يجتاح السوق في ما يتعلق بسيولة الشركات العقارية، أكد أن شركة “داماك” لديها سيولة بـ6.5 مليار درهم.

وشدد على أن الشركة حافظت على مبيعات وربحية جيدة في العام 2018.

ونوه بأن حصة الشركة بلغت ما بين 22 إلى 25% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية في 2018، بقيمة تتراوح بين 15 إلى 18 مليار درهم.

وانخفضت أرباح شركة داماك العقارية بنسبة 53% إلى 1092.8 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى 2018، قياسا بأرباح قدرها 2304.6 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق له.

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