حاكم الشارقة يصدر قراراً بشأن زيادة الدعم الاجتماعي

اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منح زيادات نوعية كخدمات داعمة لبعض المستفيدين الأكثر حاجة.

ووفقا للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تويتر، تمثلت الزيادات في منح المستفيدين من أرباب المنازل مساعدة اجتماعية لإدارة مصاريف المنزل بمبلغ 3 آلاف درهم شهرياً.

كما تم رفع خط استحقاق المساعدة الاجتماعية من 7280 درهم إلى 10.28 ألاف درهم للفرد الواحد وبالتالي رفع قيمة المساعدة من آلفين درهم إلى 5 آلاف درهم بتكلفة إضافية تبلغ 216 مليون درهم سنوياً.

وتقرر منح المستفيدين طريحي الفراش من كبار السن والمعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية، مساعدة اجتماعية كبديل للرعاية الصحية بتكلفة تقدر 7.2 مليون درهم.

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