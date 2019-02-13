الأرباح السنوية للعربي المتحد تقفز أكثر من ثلاثة أضعاف

أظهرت النتائج المالية للبنك العربي المتحد، المدرج بسوق أبوظبي المالي تحقيق قفزة بصافي أرباحه السنوية بنسبة 345.3%.

وقفزت أرباح البنك السنوية إلى 77.23 مليون درهم مقابل 17.34 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وسجل البنك نمواً في الإيرادات إلى 647.471 مليون درهم، مقابل 677.088 مليون درهم بالفترة المقارنة من 2017.

وكان البنك قد سجل قفزة في صافي أرباحه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2018 لتصل إلى 105 ملايين درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، بارتفاع نسبته 111% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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