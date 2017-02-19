توقعات بارتفاع مستوى التعاون بين البنوك الخليجية وشركات التكنولوجيا المالية

توقع تقرير صدر عن شركة إرنست ويونغ “EY” ـ العاملة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية ـ اليوم ارتفاع مستوى التعاون بين البنوك الخليجية وشركات التكنولوجيا المالية مع تزايد الطلب على الحلول الرقمية.

وبحسب استبيان أجرته شركة “EY” ـ التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرا إقليميا لها ـ حول التكنولوجيا المالية رأى نحو 70 في المائة من المشاركين أن القطاع المصرفي الخليجي مفتوح أمام دمج ابتكارات التكنولوجيا المالية التي يمكن أن تساعد على تعزيز تجربة المستهلك وتبسيط العمليات المصرفية.

وأشار أكثر من 60 في المائة من المشاركين في الاستبيان إلى أن ابتكارات التكنولوجيا المالية يمكن أن تساعدهم على تعزيز الاهتمام بالمستهلكين وخفض التكاليف.

ورأى حوالي ثلثي المشاركين في الاستبيان أن من المرجح للغاية أن يتعاون القطاع المصرفي الخليجي أو يستثمر في شركات تكنولوجيا مالية للعمل بشكل وثيق معا على تلبية احتياجات المستهلكين النهائيين.

وكانت “EY” قد استطلعت آراء بنوك تقليدية وإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي حول المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا المالية وتصوراتها للأثر الذي يمكن أن تعود به على القطاع المصرفي الخليجي.

وقال غوردون بيني رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “EY” في تعليق له على نتائج الاستبيان إن وتيرة ابتكارات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي كانت سريعة للغاية على مدى السنوات القليلة الماضية إلا أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل على الأرض لإحداث ثورة حقيقية في الصناعة المصرفية.

وبين أن الأساليب المتنوعة التي يتم من خلالها تبني ابتكارات التكنولوجيا المالية من قبل القطاع المصرفي تشهد تزايدا مستمرا ” حتى أننا قد نرى بنوكا تتعاون فيما بينها لتتحمل معا تكاليف تطوير حلول تكنولوجيا مالية في المستقبل “.

وأوضح بيني أن المشاركين في الاستبيان ذكروا أن فرق القيادة في القطاع المصرفي الخليجي تدعم عموما ابتكارات التحول الرقمي .. و57 في المائة منهم يوافقون على أن “التحول الرقمي من خلال ابتكارات التكنولوجيا المالية هو مبادرة استراتيجية يدعمها مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا في البنك”.

وقال إنه مع زيادة انتشار الهواتف النقالة في المنطقة وتميزها بتركيبتها السكانية الشابة فإن هناك توجها واضحا بين جيل الألفية للقيام بخدماتهم المالية من خلال منصة رقمية متكاملة إذ رأى /68/ في المائة من المشاركين في الاستبيان أن القطاع المصرفي قد يحتاج إلى التطور ليصبح نظاما رقميا للمحافظة على ريادته في بيئة أعمال سريعة التغير بسبب ابتكارات التكنولوجيا المالية.