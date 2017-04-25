العراق يبدأ مرحلة التوسع النهائية لحقل الحلفاية النفطي

قالت شركة نفط ميسان العراقية التي تديرها الدولة إن العراق بدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من توسعة حقل الحلفاية النفطي بجنوب البلاد بهدف مضاعفة طاقته الإنتاجية في 2018 إلى 400 ألف برميل يوميا.

وقال رئيس الشركة، التي تشرف على حقول النفط في محافظة ميسان، عدنان نوشي لرويترز يوم الثلاثاء إنه سيجري تركيب منشآت إضافية لفصل النفط الخام عن الغاز الطبيعي في إطار توسعة الحقل.

وأضاف أن الحلفاية الذي تديره بتروتشاينا الصينية هو أكبر حقول النفط في ميسان وينتج 200 ألف برميل يوميا من إجمالي إنتاج الشركة الذي يصل إلى 380 ألف برميل يوميا.

وقال إن توسعة الحقل ستزيد الإنتاج الكلي للشركة إلى نحو 600 ألف برميل يوميا.

ويخطط العراق لزيادة إنتاجه النفطي إلى خمسة ملايين برميل يوميا قبل نهاية العام الحالي.

وقال وزير النفط جبار اللعيبي في الثاني من أبريل نيسان الجاري إن الإنتاج تجاوز 4.7 مليون برميل يوميا.

وأنتج العراق، ثاني أكبر منتج للنفط داخل أوبك بعد السعودية، 4.464 مليون برميل يوميا في مارس آذار وهو ما يقل بأكثر من 300 ألف برميل يوميا عن نهاية العام الماضي.

وخفض العراق إنتاجه مع بقية مصدري النفط في العام الحالي في إطار اتفاق يهدف لدعم أسعار الخام العالمية.