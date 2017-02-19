” أبوظبي لبناء السفن ” تسلم وزارة الدفاع الكويتية زورق إنزال

سلمت شركة ” أبوظبي لبناء السفن ” زورق إنزال عسكري إلى وزارة الدفاع الكويتية بطول / 42 / مترا .. وذلك ضمن طلبية شراء ثماني قطع بحرية لتعزيز القدرات العسكرية لدولة الكويت الشقيقة.

تم التدشين ” التسليم ” خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الشركة ــ في منطقة مصفح الصناعية ــ في أبوظبي .. بحضور كل من سعادة صلاح محمد البعيجان سفير الكويت لدى الدولة وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعميد الركن بحري مشعل العتيبي ممثل رئيس هيئة التسليح العسكري الكويتي إضافة الى العقيد ركن يوسف بوقمبر الملحق العسكري في السفارة الكويتية في أبوظبي.

ويأتي تدشين الزورق في إطار اتفاقية وقعتها شركة ” أبوظبي لبناء السفن ” ووزارة الدفاع الكويتية في بداية العام الماضي لتصميم و بناء ثماني قطع بحرية بأحجام مختلفة لتأمين المنشآت البحرية الحيوية في الكويت.

وبموجب الاتفاقية فإن الشركة تزود القطع البحرية العسكرية بأحدث التجهيزات والتقنيات وقدرات الحماية المتطورة والتي تضمن تنفيذ المهام الموكلة إليها بأعلى درجات الكفاءة والدقة.

وكانت شركة ” أبوظبي لبناء السفن ” قد سلمت منذ حوالي شهر خمسة زوارق إنزال للقوة البحرية الكويتية بطول / 16 / مترا لكل زورق .. وذلك قبل عدة أشهر من الموعد المقرر لتسليمها وإضافة لهذه الزوارق تقوم الشركة حاليا ببناء سفينتين عسكريتين بطول / 64 / مترا على أن تسلم لوزارة الدفاع الكويتية خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

وقال الدكتور خالد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن إن بناء ثماني زوارق وسفن إنزال لصالح وزارة الدفاع الكويتية محل تقدير وثقة نفتخر به وهو شهادة على استمرار الشركة في تعزيز ريادتها وقدراتها المتميزة في مجال بناء السفن العسكرية وصيانتها .. مشيرا إلى أن هذه القطع البحرية العسكرية الحديثة تسهم في تعزيز قدرات القوة البحرية الكويتية للقيام بواجباتها الدفاعية.

وأشار المزروعي إلى أن ” أبوظبي لبناء السفن ” تسعى إلى توسيع شبكتها في مجال بناء السفن العسكرية والتجارية وصيانتها خلال الفترة القادمة حيث قامت الشركة خلال الأعوام الماضية بتوفير خدماتها للأساطيل البحرية العسكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجانب دول إفريقية وفي شبة القارة الهندية.