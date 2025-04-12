“stc” و”&e” بين أعلى علامات شركات الاتصالات قيمة فى العالم

حجزت كل من “شركة الاتصالات السعودية” (stc) ومجموعة (&e) “الإماراتية مكاناً لنفسيهما ضمن قائمة العلامات التجارية العشر الأعلى قيمةً لشركات الاتصالات خلال 2025، بحسب بيانات “براند فاينانس”.

العلامة التجارية لـ”stc” حلّت تاسعاً على القائمة، بقيمة بلغت نحو 16 مليار دولار، فيما حلت العلامة التجارية لـ”&e” عاشراً بنحو 15 مليار دولار.

وشملت القائمة كل من “تي موبايل” الألمانية، و”فيرايزون” و”إيه تي آنت تي” و”إكس فينيتي” و”سبكتروم موبيل” الأميركية، و”تشاينا موبايل” الصينية، و”إن تي تي” اليابانية، و”أورانج” الفرنسية”.