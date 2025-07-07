“STC” تستثمر في “ترميز كابيتال” ضمن خطة لجمع مليار ريال

أعلنت شركة “تالي فنتشرز”، ذراع رأس المال الجريء التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية (STC)، عن استثمارها في شركة “ترميز كابيتال”، وهي منصة سعودية متخصصة في صفقات الديون وتخطط للتوسع في مجال الائتمان الخاص.

وقال ناصر السعدون، الرئيس التنفيذي لـ”ترميز”، إن “تالي فنتشرز” استحوذت على حصة أقلية في الشركة التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة المالية. وأضاف أن “ترميز” تستعد للحصول على رخصة إدارة الأصول في السعودية خلال العام الجاري، ما سيسمح لها بإطلاق وإدارة برامج تمويل ائتماني مخصصة للشركات الخاصة.

نحو مليار ريال لصندوق الائتمان الخاص

تخطط “ترميز” لجمع ما يصل إلى مليار ريال سعودي (267 مليون دولار) لصندوقها الأول في مجال الائتمان الخاص، على مدار العامين المقبلين، ضمن خطة توسع تدريجية. كما تدرس الشركة إدراجًا في سوق الأسهم السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتعمل “ترميز” حاليًا على تيسير صفقات ديون خاصة بين الشركات والمستثمرين، مع تركيز واضح على إدارة الصكوك الإسلامية، وقد تمكنت منذ تأسيسها عام 2022 من ترتيب تمويلات بقيمة 2.3 مليار ريال، وتستهدف زيادتها إلى 16 مليار ريال بحلول 2027.

استراتيجية توسع “STC” نحو التمويل

تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية مجموعة “STC” لتنويع أنشطتها خارج قطاع الاتصالات، بالتركيز على الخدمات المالية والتقنية. وكانت الشركة قد أطلقت ذراعها الاستثماري “تالي فنتشرز” العام الماضي، واستحدثت في مطلع 2025 المصرف الرقمي “STC بنك”.

ويأتي دعم “STC” لـ”ترميز” بالتزامن مع تحركات أوسع في السوق السعودية نحو تعزيز التمويل البديل، إذ تعمل وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في “البنك السعودي الأول” أيضًا على جمع مليار ريال لصندوق جديد يستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر أن إجمالي التزامات التمويل لدى “تالي فنتشرز” يبلغ نحو 300 مليون دولار، وتغطي استثماراتها قطاعات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، والتقنيات الناشئة.