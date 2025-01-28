“stc” تحصل على عقد حكومي بقيمة 32.6 مليار ريال

أعلنت شركة “الاتصالات السعودية” (stc) عن توقيع عقد مع جهة حكومية بقيمة 32.6 مليار ريال لبناء وتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات لمدة تصل إلى 15 عاماً، بحسب إفصاح منشور على سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء.

لم تفصح المجموعة عن الجهة الحكومية التي أبرمت العقد معها، وقالت إن مدة الإعداد والتنفيذ للمشروع تستغرق 18 شهراً، فيما تصل فترة تشغيل المشروع إلى 15 عاماً.

وأضافت أنها ستدرج الإيرادات من المشروع في قوائمها المالية الموحدة بعد التشغيل الأولي المتوقع أن يبدأ في الربع الرابع من 2026 وحتى نهاية مدة العقد.