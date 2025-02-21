“SRC” التابعة للصندوق السيادي السعودي تصدر صكوكاً بملياري دولار

أصدرت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار أميركي (7.5 مليار ريال سعودي) بهدف تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في المملكة.

الإصدار تم على شريحتين بمدد استحقاق ثلاث سنوات وعشر سنوات، وتجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، وفق بيان صحافي للشركة صدر اليوم الجمعة. ويأتي ضمن برنامج الصكوك الدولية البالغ قيمته خمسة مليارات دولار أميركي، والذي تم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية “ISM” في بورصة لندن.

قال ماجد بن عبداللّه الحقيل وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريح صحافي، إن “إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يُمثل نقلةً نوعيةً في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية، وهو خطوة محورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز السيولة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة”.

تعمل السعودية على تسريع وتيرة إصدار الصكوك من الشركات العقارية في مسعى لتخفيف العبء التمويلي عن قطاع البنوك الذي يواجه بالفعل ضغوطاً متعلقة بالسيولة.

يدعم هذا الإصدار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن “رؤية 2030” من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية وتوفير قنوات تمويل أكثر كفاءة، بحسب البيان.

تتطلع المملكة إلى نمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال سعودي بحلول نهاية العقد الحالي، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال سعودي، حيث يبلغ حجم التمويل العقاري في المملكة نحو 800 مليار ريال سعودي في 2024، وفقاً لتصريحات الوزير.