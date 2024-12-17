“SEVEN” السعودية تطور مشروعاً ترفيهياً باستثمارات 1.3 مليار ريال في جازان

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية “سفن” (SEVEN) عن مشروع وجهة ترفيهية جديدة باستثمارات قدرها 1.3 مليار ريال في منطقة جازان، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن خطتها لإنفاق أكثر من 50 مليار ريال على إنشاء وجهات ترفيهية في 14 مدينة في المملكة.

تعاقدت “سفن”، التابعة لشركة “القدية للاستثمار” التي يملكها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة، مع شركة “الفنار للمشاريع” لتنفيذ المشروع الواقع بجانب منتزه الكورنيش الشمالي على الواجهة البحرية بالقرب من وسط مدينة جازان.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيشغل مساحة أكثر من 60 ألف متر مربع بمساحة بناء تتجاوز 73 ألف متر مربع وسيضم العديد من التجارب الترفيهية المتنوعة بدءاً من التجارب المحلية إلى التجارب التي سيتم تطويرها بالشراكة مع علامات ترفيهية عالمية، بالإضافة إلى سينما بها عدد من صالات العرض، وألعاب للتحدي.

تسعى السعودية لتعزيز قطاعات مثل الترفيه والرياضة والسياحة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط. وقال وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي أثناء إعلان ميزانية 2025 الشهر الماضي إن 60% من السياح القادمين إلى المملكة يأتون لأغراض الترفيه وقضاء العطلات.