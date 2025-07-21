“Qlub” لمدفوعات المطاعم تجمع 30 مليون دولار بدعم من مبادلة

أعلنت منصة “Qlub” المتخصصة في حلول مدفوعات المطاعم عن جمع تمويل جديد بقيمة 30 مليون دولار، بمشاركة عدد من كبار المستثمرين الإقليميين والعالميين، من بينهم صندوق الثروة السيادي الإماراتي “مبادلة”. تأتي هذه الجولة ضمن استراتيجية الشركة لتسريع توسعها العالمي وتعزيز انتشارها في أسواق الشرق الأوسط وخارجها.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا، في بيان رسمي أن جولة التمويل قادتها “شروق بارتنرز” للاستثمار و**”Cherry Ventures”** الألمانية، بمشاركة مؤسسات بارزة مثل مجموعة الاتصالات “e&” و**”Legend Capital”** الصينية. ومع هذه الجولة الجديدة، يصل إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركة حتى الآن إلى 72 مليون دولار، بما في ذلك 42 مليون دولار من جولات سابقة.

تأسست “Qlub” في عام 2021 على يد كل من إياد القصار ومحمود فوز، وتوفر الشركة خدمات دفع غير تلامسية لرواد المطاعم، تتيح لهم تصفح القوائم، وإجراء الطلبات، والدفع عبر الهاتف المحمول مباشرة دون الحاجة للتعامل مع فريق الخدمة.

تمكنت الشركة خلال فترة قصيرة من التوسع في عدة دول بمنطقة الخليج، بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر والكويت، كما دخلت أسواقًا دولية كبرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ والبرازيل. وتُعالج “Qlub” حاليًا معاملات بمليارات الدولارات سنويًا، ويضم عملاؤها مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع الضيافة مثل “بول كافيه”، “واغاماما”، “سوشي سامبا”، و”لا بتيت ميزون”.

وصرّحت الشركة أن التمويل الجديد سيوجه إلى الدخول لأسواق جديدة، وتعزيز تواجدها في الأسواق الحالية، وتطوير منصتها الذكية باستخدام تحليلات متقدمة لتحسين تجربة المستخدم.

وتأتي هذه الجولة في ظل تزايد التمويلات الموجهة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي. ووفق بيانات منصة “Magnitt”، شهدت الشركات الناشئة في المنطقة خلال النصف الأول من العام تضاعفًا في حجم الاستثمارات تقريبًا، حيث جمعت قرابة 1.35 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو، بقيادة السوقين السعودى والإماراتي.

يشير هذا النجاح إلى تصاعد أهمية التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الذكية في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة والعالم، في ظل التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي وتسهيل تجربة المستهلك.