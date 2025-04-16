“OKX” تُطلق منصة للعملات المشفرة في أميركا بعد تسوية قانونية

توسع بورصة “أو كيه إكس” (OKX) للعملات المشفرة عملياتها في الولايات المتحدة بعد أسابيع فقط من موافقتها على دفع نصف مليار دولار لتسوية اتهامات من جانب السلطات المحلية.

قالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء إنها ستطلق منصتها المركزية للتداول ومحفظتها “ويب 3” (Web3) ، الخاصة بالحفظ الذاتي في أميركا، وهي محفظة رقمية تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في أصولهم الرقمية، بالإضافة إلى تعيين روشان روبرت في منصب الرئيس التنفيذي في الولايات المتحدة. كما افتتحت الشركة مقراً رئيسياً جديداً لها في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مما يضعها في قلب وادي السيليكون.

في فبراير، اعترفت شركة “أو كيه إكس” بارتكاب مخالفة قانونية بتقديم خدمات مالية تزيد قيمتها عن تريليون دولار لصالح عملاء أميركيين دون الحصول على الترخيص من السلطات الأميركية، ووافقت على دفع غرامات تزيد عن 504 ملايين دولار.

قال هونغ فانغ، الرئيس العالمي لـ”أو كيه إكس”: “الولايات المتحدة جزء أساسي من استراتيجية النمو العالمية لشركة OKX”. توسع “أو كيه إكس” نشاطها في الولايات المتحدة يأتي بعد نموها في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. تأسست الشركة في 2017 ومقرها في سيشيل، وتتيح تداول أكثر من 300 عملة مشفرة مثل بتكوين وإيثريوم من خلال منصتها المركزية.

في يوليو 2024، قالت الشركة إنه تم إنشاء 53 مليون محفظة فردية على خدمة المحفظة المنفصلة الخاصة بها، مشيرة إلى أن المنصة تغطي 100 سلسلة كتل مختلفة.

قالت الشركة في البيان إن روبرت يتمتع بخبرة في أسواق رأس المال والامتثال التنظيمي، وسيركز على تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة. أوضح روبرت: “مع تقدم الولايات المتحدة في وضوح تنظيم العملات الرقمية، نرى فرصاً هائلة لتقديم حلول آمنة ومتوافقة مع الأصول الرقمية”.