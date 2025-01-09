“NMDC” الإماراتية تفوز بعقد لمد خط أنابيب غاز في تايوان بنحو مليار دولار

فازت شركة “إن إم دي سي إنيرجي” (NDMC Energy) بعقد قيمته 1.14 مليار دولار تقريباً من “شركة تايوان للطاقة” (تايباور) لمشروع تجديد المرحلة الثانية من محطة “تونغ شياو للطاقة” في تايوان، بحسب إعلان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس.

العقد يشمل تركيب خطوط أنابيب بحرية لنقل الغاز على أعماق تتراوح بين 10 أمتار و55 متراً بين مدينتي تايتشونغ وتونغ شياو على الساحل الغربي لتايوان، وكذلك أعمال تجريف حوالي 6 ملايين متر من خلال الوحدة التابعة “إن إم دي سي دريدجينج آند مارين” (NMDC Dredging and Marine)، وفقاً للبيان.