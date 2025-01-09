“NMDC” الإماراتية تفوز بعقد لمد خط أنابيب غاز في تايوان بنحو مليار دولار

فازت شركة “إن إم دي سي إنيرجي” (NDMC Energy) بعقد قيمته 1.14 مليار دولار تقريباً من “شركة تايوان للطاقة” (تايباور) لمشروع تجديد المرحلة الثانية من محطة “تونغ شياو للطاقة” في تايوان، بحسب إعلان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس.
العقد يشمل تركيب خطوط أنابيب بحرية لنقل الغاز على أعماق تتراوح بين 10 أمتار و55 متراً بين مدينتي تايتشونغ وتونغ شياو على الساحل الغربي لتايوان، وكذلك أعمال تجريف حوالي 6 ملايين متر من خلال الوحدة التابعة “إن إم دي سي دريدجينج آند مارين” (NMDC Dredging and Marine)، وفقاً للبيان.
وأضاف البيان أن المشروع الجديد يعزز حضور الشركة في الدولة الواقعة في شرق آسيا ويدعم مساهماتها في مبادرات الطاقة المتجددة.
كان الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الظاهري كشف في حديث مع “الشرق“ بمناسبة بدء تداول أسهم الشركة في البورصة في سبتمبر الماضي أن محفظة مشاريع الشركة تتجاوز 24 مليار درهم 55% منها خارج الإمارات، مضيفاً أنها تنفذ أيضاً مشروعاً لطاقة الرياح في تايوان وآخر لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في ماليزيا.
تأسست محطة تونغ شياو في ستينيات القرن الماضي وتقع على شاطئ بنفس الاسم في مقاطعة مياولي في تايوان. وتحولت المحطة التي تبلغ قدرتها منذ مطلع الألفية الحالية لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من النفط بهدف تحسين جودة الهواء في المنطقة، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة “تايباور”.