“KKR” تفتتح مكتباً في أبوظبي لتعزيز توسعها في الشرق الأوسط

تفتتح شركة “كيه كيه آر آند كو” (KKR & Co) مكتباً جديداً في المركز المالي لإمارة أبوظبي، في إطار مساعي شركة الاستثمار البديل لتعزيز حضورها في الإمارة التي أصبحت بشكل متزايد وجهة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية.

المكتب الجديد، الواقع في “سوق أبوظبي العالمي”، سيتولى إدارته جوليان بارات-ديو، المدير التنفيذي في “كيه كيه آر” والمسؤول عن أنشطة الاستثمار الإقليمية، وفقاً لبيان صادر عن الشركة. ويُضاف هذا المكتب إلى المكاتب الإقليمية الأخرى للشركة في مركز دبي المالي العالمي وفي العاصمة السعودية الرياض.

تعمل الشركة، ومقرها الرئيسي في نيويورك، على توسيع وجودها في منطقة الخليج، وتنضم إلى مجموعة من المؤسسات المالية التي تسعى إلى ضخ رؤوس أموال في المنطقة. ففي وقت سابق من هذا العام، استحوذت على حصة في إحدى أكبر شركات مراكز البيانات في الشرق الأوسط، واتفقت على استثمار مليارات الدولارات في هذا المشروع. كما اشترت وحدة البنية التحتية التابعة لها في أكتوبر الماضي حصة أقلية في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.

صفقات “كيه كيه آر”

كانت “كيه كيه آر” قد عيّنت في وقت سابق من هذا العام الجنرال الأميركي السابق ديفيد بتريوس رئيساً لفرعها في الشرق الأوسط، وأعلنت عن تشكيل فريق استثماري محلي متخصص بعقد الصفقات في المنطقة.

تسير شركات الملكية الخاصة الأخرى على النهج ذاته؛ إذ توسع عملياتها في المنطقة بفضل صناديق الثروة السيادية الغنية بالسيولة، وتزايد فرص عقد الصفقات. وتضم قائمة هذه الشركات كلاً من “بروكفيلد أسيت مانجمنت” (Brookfield Asset Management) و”سي في سي كابيتال بارتنرز” (CVC Capital Partners Plc) و”جنرال أتلانتيك” (General Atlantic)، وجميعها تمتلك حضوراً في الشرق الأوسط وتواصل الاستحواذ على أصول في قطاعات تشمل التعليم وخدمات الدفع.

تمتلك “كيه كيه آر” عمليات في منطقة الخليج منذ عام 2009. وكان أول استثمار لها في الشرق الأوسط عام 2019، عندما دخلت في شراكة مع “بلاك روك” (BlackRock Inc) للاستثمار في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لـ”أدنوك”، في خطوة شكّلت أول استثمار لمدير أصول أجنبي في البنية التحتية لشركة طاقة مملوكة لحكومة خليجية. وباعت “كيه كيه آر” تلك الحصة إلى جهة مقرها في أبوظبي العام الماضي.